Британія починає вакцинацію AstraZeneca

Вакцина, розроблена компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, буде введена пацієнтам у «невеликій кількості» лікарень у Великій Британії в понеділок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна служба охорони здоров'я (NHS) Великої Британії.

Зазначається, що спочатку вакцину отримають два лікарняних фонди в Лондоні, по одному на півдні та півночі Англії, один в Мідлендсі (центральна частина Англії – ред.) та один в Оксфорді.

Загалом вакцина, схвалена Агентством з регулювання лікарських засобів і медичних виробів Великої Британії (MHRA) у середу, буде доступною в понад 700 пунктах вакцинації.

Як зазначили в МОЗ Британії, тисячі медичних працівників уже пройшли онлайн-навчання щодо вакцинації від коронавірусу. За кожного вакцинованого резидента будинку літніх людей держава доплачуватиме медпрацівникам, які працюють поза межами лікарень, додаткових 10 фунтів стерлінгів (13 доларів).

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон очікує, що протягом наступних трьох місяців будуть вакциновані від коронавірусу десятки мільйонів громадян.

За його словами, у понеділок 530 тис. доз вакцини, розробленої компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, будуть готові до застосування у Британії.

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