В Італії в останній день року померли 555 хворих на COVID-19

Як передає Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.

В Італії з початку пандемії вже 2 107 166 осіб (включаючи тих, хто одужав та померлих) заразилися хворобою COVID-19. Протягом останньої доби в країні зафіксували 23 477 нових випадків захворювання, що є другим антирекордом цього місяця (найвищий показник числа нових випадків хвороби з 4 грудня).

Загальне число тих, хто одужав від недуги в Італії наразі становить 1 463 111 осіб, 17 421 з яких отримали негативні результати тестів протягом останньої доби.

Протягом останньої доби в Італії було зроблено 186 004 тести на хворобу COVID-19, що на 16 959 більше, ніж зробили учора.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 31 грудня кількість хворих на COVID-19 становить 83 067 119 осіб. При цьому 58 868 961 особа одужала, 1 812 189 пацієнтів померли.

Фото: ANSA