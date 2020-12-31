У китайському місті Ухань зустріли Новий рік

Жителі міста Ухань зустріли Новий рік вечірками та святковими заходами.

Як передає Укрінформ, про це інформує Yahoo.

Новий 2021 рік у Китаї та в місті Ухань зокрема настав о 18:00 за київським часом.

Як зазначається, з відкритими нічними клубами по всьому місту та незначними обмеженнями у місті відбулася звична зустріч Нового року.

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Хвороба COVID-19 з'явилася майже рік тому у китайському місті Ухань у центральній частині Китаю, відтоді коронавірус поширився у всьому світі, заразивши понад 82 мільйони людей та призвівши до смерті понад 1,7 мільйона осіб.

У розпал пандемії жителям Уханю було заборонено залишати свої домівки, а всі поїздки до міста та з нього були ретельно обмежені.

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Втім пізніше Китай взяв вірус під контроль і з літа фактично вся країна живе "нормальним" життям.

Фото: ЕРА