Дві тихоокеанські країни вже зустріли Новий рік

Дві країни - Самоа й Тонга, розташовані у Тихому океані, вже зустріли Новий рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.

В обох країнах 2021-й рік настав о 12-й годині за Києвом. Місцева влада організували яскравий феєрверк, аби відзначити Новий рік.

Наступними у черзі будуть Нова Зеландія та Австралія.

Останніми увійдуть у 2021-й рік острови Бейкер та Гауленд, які знаходяться неподалік від західного узбережжя США у Тихому океані. Це відбудеться вже 1 січня о 14-й годині за київським часом.

Як повідомляв Укрінформ, Центр громадського здоров’я рекомендує українцям на новорічно-різдвяні свята залишатися вдома в родинному колі, а в разі організації вечірки чи відвідання знайомих - дотримуватися протиепідемічних порад, щоб зменшити ризики поширення коронавірусу.

Фото: Michael Runkel/Robert Harding