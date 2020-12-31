Будапешт відмовився від російської COVID-вакцини

Уряд Угорщини не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу (COVID-19) «Спутник V», тому що Москва не має достатніх потужностей для виробництва вакцин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами голови адміністрації прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, натомість Угорщина буде закуповувати вакцини від коронавірусу через механізм закупівель Євросоюзу або безпосередньо у Китаю.

Зазначається, що країна брала участь у російських випробуваннях, а також стала одним з перших отримувачів невеликих партій російської вакцини «Спутник V».

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про початок його країною тестування російської вакцини від коронавірусу «Спутник V».

Як повідомлялося, в середині серпня Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в Росії вакцини проти коронавірусу, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Вона отримала назву "Спутник V".

Світові експерти висловили сумніви в дієвості цієї вакцини.

МОЗ України заявило, що жодних переговорів на державному рівні щодо закупівлі або отримання російських вакцин проти коронавірусу не ведеться.

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