Будапешт відмовився від російської COVID-вакцини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
За словами голови адміністрації прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, натомість Угорщина буде закуповувати вакцини від коронавірусу через механізм закупівель Євросоюзу або безпосередньо у Китаю.
Зазначається, що країна брала участь у російських випробуваннях, а також стала одним з перших отримувачів невеликих партій російської вакцини «Спутник V».
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про початок його країною тестування російської вакцини від коронавірусу «Спутник V».
Як повідомлялося, в середині серпня Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в Росії вакцини проти коронавірусу, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Вона отримала назву "Спутник V".
Світові експерти висловили сумніви в дієвості цієї вакцини.
МОЗ України заявило, що жодних переговорів на державному рівні щодо закупівлі або отримання російських вакцин проти коронавірусу не ведеться.
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