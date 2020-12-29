Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через «Спутник V»

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама вимагає вибачень від посольства РФ у Тирані, яке запропонувало країні скористатися російською вакциною «Спутник V» від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BalkanInsight.

Рама назвав таку пропозицію від російського посольства «недоречною провокацією» та вимагає вибачень від дипмісії.

Зазначається, що у понеділок речник Рами, Ендрі Фуга, поскаржився у соцмережі президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що країни Західних Балкан залишилися «наодинці» під час кампанії з вакцинації проти коронавірусу.

У відповідь російське посольство запропонувало Албанії почати використовувати російську вакцину «Спутник V».

Як повідомлялося, в середині серпня президент РФ Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в Росії вакцини проти коронавірусу, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Вона отримала назву "Спутник V".

Світові експерти висловили сумніви в дієвості цієї вакцини.

МОЗ України заявило, що жодних переговорів на державному рівні щодо закупівлі або отримання російських вакцин проти коронавірусу не ведеться.