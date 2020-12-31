У Литві ще на одній норковій фермі - спалах COVID-19

На норковій фермі у Радвилішському районі Литви підтверджено спалах COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi із посиланням на Державну продовольчо-ветеринарну служби країни.

«Є підозри, що звірята могли заразитися від хворих на туберкульоз працівників - за даними служби, серед працівників було шість заражених. Проби з ферми компанії Fur Farm LT, де зараз містяться близько 55 тис. норок, залишених для розведення, бралися з листопада, початкові їхні результати були негативними, однак 30 грудня було підтверджено випадок COVID-19», - йдеться в повідомленні.

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Це другий в цьому році випадок вірусу у норковому господарстві Литви. Перший було виявлено у Йонавському районі.

Служба стверджує, що після отримання інформації про хворих на туберкульоз працівників, з 21 грудня було обмежено господарську діяльність, а 30 грудня було прийнято рішення умертвити лише норок з симптомами коронавірусу і тих звірків, хто міг би заразитися. Поки що не планується примусовий забій звірів, але господарство зобов'язане і далі уважно стежити за станом здоров'я тварин і берегти працівників. Сформована слідча група з'ясовуватиме, як вірус міг потрапити у господарство.

На першій фермі норок, де стався у Литві спалах COVID-19 у Йонавському районі, в господарстві під керуванням Danmink, зараз ситуація стабільна - захворювання звірків скоротилося, проте коронавірус все ще виявляється у них.