З 1 січня Туреччина прийме від Польщі чергування у силах високої готовності НАТО

З 1 січня 2021 року Туреччина прийме від Польщі чергування у силах високої готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF).

Як передає Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті НАТО.

«Туреччина замінить Польщу, яка забезпечувала основу цих сил у 2020 році. Основу VJTF складатиме 66-та мотопіхотна бригада Туреччини у складі близько 4200 військовослужбовців. Усього до сил високої готовності будуть залучені близько 6400 військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.

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До служби в VJTF, які є складовою Сил реагування НАТО, залучатимуться також підрозділи інших країн-союзниць – Албанії, Угорщини, Італії, Латвії, Чорногорії, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії Великої Британії та Сполучених Штатів.

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Як повідомлялося, глави держав та глави урядів країн НАТО прийняли рішення про формування Об’єднаних сил НАТО високої готовності у 2014 році під час саміту Альянсу у Вельсі. Цей крок був зроблений у відповідь на суттєві зміни у ситуації з безпеки, зокрема, після дій Росії проти України та зростання напруженості на Близькому Сході.