Військовий бюджет НАТО на наступний рік збільшили

Північноатлантичний Альянс ухвалив бюджет на 2021 рік, який передбачає адміністративні витрати для забезпечення цивільних та військових структур НАТО, а також для фінансової підтримки ключових операцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НАТО.

«Під час засідання Північноатлантичної ради 16 грудня 2020 року союзники погодили цивільний бюджет в обсязі 258,9 мільйона євро та військовий бюджет в обсязі 1,61 мільярда євро на 2021 рік. Всі країни-члени роблять внесок до цих бюджетів, виходячи із погодженої формули витрат, яка розроблена на основі обсягів ВНП», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цивільний бюджет використовуватиметься для забезпечення персоналу, операційних та програмних витрат у брюссельській штаб-квартирі НАТО. Його збільшено на 0,9 відсотка порівняно з цьогорічним.

Військовий бюджет охоплює витрати на утримання персоналу військових командних структур НАТО, операційні потреби та програми, місії і операції НАТО в усьому світі. Ця складова річного бюджету була збільшена на 5 відсотків порівняно з показниками 2020 року.

У наступному році 259,4 мільйона євро з військового бюджету будуть спрямовані на фінансування операцій та місій НАТО, включаючи операцію «Рішуча підтримка» в Афганістані, підтримання миру в Косові (KFOR) та тренувальну місію НАТО в Іраку.

На додачу до цивільного та військового бюджету третім головним напрямком спільного фінансування НАТО є Програма інвестицій у сферу безпеки (NATO Security Investment Programme - NSIP). Вона включає ключові витрати на розбудову інфраструктури, інвестиції у вдосконалення системи військового управління. Для цієї програми у 2021 році встановлено «стелю» на рівні 710 мільйонів євро.

Як повідомляв Укрінформ, за рішенням лідерів країн-союзниць під час саміту у Вельсі у 2019 році була розроблена Стратегія розвитку НАТО до 2030 року. Важливе місце у ній посідає адаптація Альянсу до сучасних викликів і загроз, що передбачає технологічне та інноваційне оновлення, вдосконалення систем командування та контролю, продовження міжнародних операцій НАТО та посилення політичної складової діяльності Альянсу.

Фото: НАТО