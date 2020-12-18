Військовий бюджет НАТО на наступний рік збільшили

Військовий бюджет НАТО на наступний рік збільшили

Укрінформ
Північноатлантичний Альянс ухвалив бюджет на 2021 рік, який передбачає адміністративні витрати для забезпечення цивільних та військових структур НАТО, а також для фінансової підтримки ключових операцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НАТО.

«Під час засідання Північноатлантичної ради 16 грудня 2020 року союзники погодили цивільний бюджет в обсязі 258,9 мільйона євро та військовий бюджет в обсязі 1,61 мільярда євро на 2021 рік. Всі країни-члени роблять внесок до цих бюджетів, виходячи із погодженої формули витрат, яка розроблена на основі обсягів ВНП», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цивільний бюджет використовуватиметься для забезпечення персоналу, операційних та програмних витрат у брюссельській штаб-квартирі НАТО. Його збільшено на 0,9 відсотка порівняно з цьогорічним.

Військовий бюджет охоплює витрати на утримання персоналу військових командних структур НАТО, операційні потреби та програми, місії і операції НАТО в усьому світі. Ця складова річного бюджету була збільшена на 5 відсотків порівняно з показниками 2020 року.

У наступному році 259,4 мільйона євро з військового бюджету будуть спрямовані на фінансування операцій та місій НАТО, включаючи операцію «Рішуча підтримка» в Афганістані, підтримання миру в Косові (KFOR) та тренувальну місію НАТО в Іраку.

На додачу до цивільного та військового бюджету третім головним напрямком спільного фінансування НАТО є Програма інвестицій у сферу безпеки (NATO Security Investment Programme - NSIP). Вона включає ключові витрати на розбудову інфраструктури, інвестиції у вдосконалення системи військового управління. Для цієї програми у 2021 році встановлено «стелю» на рівні 710 мільйонів євро.

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Як повідомляв Укрінформ, за рішенням лідерів країн-союзниць під час саміту у Вельсі у 2019 році була розроблена Стратегія розвитку НАТО до 2030 року. Важливе місце у ній посідає адаптація Альянсу до сучасних викликів і загроз, що передбачає технологічне та інноваційне оновлення, вдосконалення систем командування та контролю, продовження міжнародних операцій НАТО та посилення політичної складової діяльності Альянсу.

Фото: НАТО 

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