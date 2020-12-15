НАТО і ЄС підтримують партнерів від України до Афганістану – Столтенберг

У НАТО і Європейського Союзу є великі можливості для посилення двосторонньої співпраці, але вже зараз обидві організації активно працюють разом над питаннями безпеки та підтримують партнерів - від України до Афганістану.

Про це у вівторок за підсумками участі в роботі колегії Єврокомісії заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Це вперше, коли генеральний секретар НАТО брав участь у такій зустрічі… Вона є ще одним прикладом, що ми здатні підвищити співпрацю між нашими організаціями до безпрецедентного рівня. Ми працюємо разом над багатьма різними проблемами, підтримуємо партнерів від України до Афганістану, вирішуємо питання військової мобільності, кібернетичної безпеки, протидії дезінформації», - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО відіграє конструктивну роль у вирішенні проблемних питань у співпраці між Європейським Союзом і Туреччиною, сприяє виконанню угоди про міграцію та протидії процесам незаконної міграції.

Ще одним важливим напрямком спільної роботи Столтенберг назвав кібернетичну безпеку. Він зауважив, що НАТО визнало кібернетичний простір військовим простором, поряд з повітрям, суходолом і морем. Атаки в кібернетичному просторі, за словами керівника НАТО, останнім часом стали більш частими та досконалими, що потребує поєднання зусиль між НАТО і ЄС. Одним із прикладів такої співпраці стала участь ЄС у навчаннях Альянсу з кібернетичної безпеки лише місяць тому.

Як зауважив генеральний секретар НАТО, важливою сферою для поєднання зусиль союзників по Альянсу і ЄС має стати підвищення стійкості суспільства та критичної інфраструктури, що є основою потужної оборонної спроможності.

НАТО поділяє також цілі ЄС, що визначені у боротьбі з кліматичними змінами, оскільки глобальне потепління вже перетворилося на фактор, який множить кризи й нестабільність у світі, з проявами яких доводиться мати справу Північноатлантичному альянсу, сказав він.

«Ми маємо унікальну можливість посилити та надати нову енергію для трансатлантичних зв’язків. Я не вірю, що Сполучені Штати можуть залишитися наодинці, я не вірю, що Європа може бути одною. Але я твердо переконаний, що Північна Америка та Європа мають працювати разом, тому що ми поділяємо спільні цінності, і нам потрібно триматися разом у цьому дедалі більш непередбачуваному світі. В ці непевні часи нам потрібні сильні міжнародні інституції, такі як ЄС, Єврокомісія, як НАТО. Коли ми працюємо разом, ми є сильнішими», - наголосив Столтенберг.

Як повідомлялося, з 2014 року Європейський Союз почав розробляти концепцію так званої «стратегічної автономії», яка передбачає посилення оборонних спроможностей ЄС та має зміцнити його позиції на міжнародній арені. Як неодноразово підкреслювали лідери євроінституцій, ці зусилля не спрямовані на формування альтернативи НАТО, але мають на меті підвищення потенціалу країн-членів ЄС, у тому числі й тих, які одночасно є членами Альянсу, що дозволить підвищити ефективність співпраці між двома організаціями.

Фото: НАТО