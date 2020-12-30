Після Brexit: Палата громад Британії схвалила угоду з ЄС

Після Brexit: Палата громад Британії схвалила угоду з ЄС

Укрінформ
Палата громад Великої Британії підтримала угоду про відносини з Європейським Союзом після виходу країни з ЄС.

За це рішення проголосував 521 депутат, проти висловилися 73, передає Укрінформ з посиланням на Sky News.

Тепер документ також має схвалити Палата лордів, а потім його передадуть на підпис королеві Єлизаветі ІІ.

У британському уряді сподіваються завершити весь процес на законодавчому рівні ще сьогодні.

Раніше у середу Європейський Союз підписав низку документів, які визначатимуть двостороннє партнерство між ЄС і Великою Британією після 31 грудня 2020 року, коли спливає перехідний період за угодою про Brexit.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня Велика Британія і ЄС досягли компромісу щодо угоди про подальше партнерство після завершення перехідного періоду Brexit, що спливає 31 грудня 2020 року.

Читайте також: Після Brexit: Рада ЄС схвалила угоду, яку підпишуть завтра в Брюсселі

28 грудня лідери політичних груп Європарламенту досягли принципової згоди щодо можливості попереднього тимчасового застосування угоди між ЄС і Великою Британією ще до завершення процесу її розгляду та ратифікації відповідно до парламентських процедур.

Термін на вивчення тексту угоди між ЄС і Великою Британією для Європарламенту, Європейської ради та Єврокомісії буде продовжений на період тимчасового застосування угоди, що має дозволити Європарламенту ратифікувати цей документ за встановленою процедурою у березні.

Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-