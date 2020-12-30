Після Brexit: Палата громад Британії схвалила угоду з ЄС

Палата громад Великої Британії підтримала угоду про відносини з Європейським Союзом після виходу країни з ЄС.

За це рішення проголосував 521 депутат, проти висловилися 73, передає Укрінформ з посиланням на Sky News.

Тепер документ також має схвалити Палата лордів, а потім його передадуть на підпис королеві Єлизаветі ІІ.

У британському уряді сподіваються завершити весь процес на законодавчому рівні ще сьогодні.

Раніше у середу Європейський Союз підписав низку документів, які визначатимуть двостороннє партнерство між ЄС і Великою Британією після 31 грудня 2020 року, коли спливає перехідний період за угодою про Brexit.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня Велика Британія і ЄС досягли компромісу щодо угоди про подальше партнерство після завершення перехідного періоду Brexit, що спливає 31 грудня 2020 року.

28 грудня лідери політичних груп Європарламенту досягли принципової згоди щодо можливості попереднього тимчасового застосування угоди між ЄС і Великою Британією ще до завершення процесу її розгляду та ратифікації відповідно до парламентських процедур.

Термін на вивчення тексту угоди між ЄС і Великою Британією для Європарламенту, Європейської ради та Єврокомісії буде продовжений на період тимчасового застосування угоди, що має дозволити Європарламенту ратифікувати цей документ за встановленою процедурою у березні.

Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року.