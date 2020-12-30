На Кіпрі ввели локдаун на новорічні свята через COVID-19
Укрінформ
На Кіпрі запровадили локдаун на новорічні свята через погіршення ситуації з коронавірусом.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
Відбувається це на тлі того, що напередодні в країні оголосили про рекордну кількість - 751 випадок нових заражень за добу.
Таким чином, з 29 грудня до 10 січня жителям Кіпру забороняється присутність в будинках сторонніх осіб, крім як напередодні Нового року, коли в будинку можуть зустрічатися до 10 осіб.
Це означає, що навіть члени однієї родини не можуть відвідувати своїх родичів, якщо вони мешкають у різних місцях.
Вже діючі обмеження включають закриття торговельних центрів, ресторанів і кав'ярень, а також заборону на пересування з 9 вечора до 5 години ранку, крім як напередодні Нового року, коли люди зможуть виходити на вулицю до 1 години ночі.