На Кіпрі ввели локдаун на новорічні свята через COVID-19

На Кіпрі запровадили локдаун на новорічні свята через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Відбувається це на тлі того, що напередодні в країні оголосили про рекордну кількість - 751 випадок нових заражень за добу.

Таким чином, з 29 грудня до 10 січня жителям Кіпру забороняється присутність в будинках сторонніх осіб, крім як напередодні Нового року, коли в будинку можуть зустрічатися до 10 осіб.

Читайте також: Португалія вводить комендантську годину в новорічну ніч

Це означає, що навіть члени однієї родини не можуть відвідувати своїх родичів, якщо вони мешкають у різних місцях.

Вже діючі обмеження включають закриття торговельних центрів, ресторанів і кав'ярень, а також заборону на пересування з 9 вечора до 5 години ранку, крім як напередодні Нового року, коли люди зможуть виходити на вулицю до 1 години ночі.