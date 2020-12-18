Португалія вводить комендантську годину в новорічну ніч

Уряд Португалії оголосив про запровадження комендантської години в новорічну ніч через ситуацію з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Portugal News.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста заявив, що уряду довелося скоротити масштаби святкування Нового року попри введені 15 днів тому карантинні обмеження.

Комендантська година діятиме з 23:00 31 січня до 6:00 1 січня.

Також буде введена заборона на пересування дорогами загального користування з 1 по 3 січня з 13:00.

З 31 грудня по 4 січня між муніципалітетами по всій країні заборонено пересування незалежно від ситуації з поширенням коронавірусу. Винятком будуть ситуації, пов’язані зі здоров’ям та іншими вкрай важливими причинами.

Раніше у країні був оголошений надзвичайний стан в період з 23 грудня по 7 січня.

З початку пандемії в Португалії було зафіксовано понад 362,6 тисяч випадків зараження, майже 6 тисяч з них летальні.

Фото: theportugalnews.com