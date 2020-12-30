У США від коронавірусу помер 41-річний конгресмен

У США нещодавно обраний конгресмен Люк Летлоу помер від COVID-19, ставши першим членом Конгресу, який помер від цієї хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

41-річний республіканець Летлоу був обраний від 5-го округу Луїзіани і мав скласти присягу в неділю.

18 грудня він оголосив про позитивний результат тесту на коронавірус. Незабаром його госпіталізували через ускладнення. Стан політика погіршився, і 23 грудня його перевели в реанімаційне відділення лікарні в Шрівпорті, де він помер 29 грудня.

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Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс наказав у день похорону Летлоу приспустити прапори.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксували 82 327 231 випадок коронавірусу, зокрема 1 796 543 летальні, одужали 58 338 453 особи.