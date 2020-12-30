До Нідерландів тепер пускають тільки з негативним тестом на COVID-19

Від 29 грудня наявність негативного тесту на коронавірус обов'язкова для всіх, хто прибуває до Нідерландів із закордону.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Гаазі.

Відповідне рішення, яку уряд Нідерландів ухвалив ще минулого тижня, набуло чинності у вівторок, 29 грудня.

Тест, який підтверджує відсутність коронавірусу, має бути зроблений протягом 72 годин до прибуття у Нідерланди. Він також є обов’язковим для жителів країни, які повертаються додому. Не потрібен тест тільки для приїжджих з Австралії, Китаю та Нідерландських Антильських островів (окрім Кюрасао, де досі фіксують велику кількість випадків COVID-19).

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 15 грудня до 19 січня запровадили суворі обмеження через збільшення кількості хворих на COVID-19. У країні знову зачинили усі магазини, окрім продуктових супермаркетів і пекарень. Не працюють музеї, театри, парки розваг, казино, спортивні зали, заклади харчування, перукарні, масажні та манікюрні салони.

Влада Нідерландів закликає громадян переходити на дистанційну роботу, не подорожувати без вагомої причини, а також не приймати вдома більше двох гостей. Дорослим дозволено займатися спортом на вулиці, дотримуючись дистанції 1,5 м.