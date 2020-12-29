Трамп закликав Сенат не чіпати його вето на оборонний бюджет

Президент США Дональд Трамп закликав Сенат відмовитися від подолання його вето на законопроєкт NDAA-2021 із оборонним бюджетом країни, який серед іншого містить санкції проти Nord Stream 2.

Відповідну заяву Трамп оприлюднив у вівторок на офіційній твіттер-сторінці, передає Укрінформ.

«Слабке і втомлене республіканське «керівництво» (у Сенаті США – ред.) дозволить пройти поганому законопроєкту з оборонним бюджетом», - написав Трамп у серії повідомлень.

Він назвав законопроєкт «ганебним актом боягузтва й тотального підкорення слабких людей великим технологічним компаніям».

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня обидві палати Конгресу США ухвалили переважною більшістю голосів законопроєкт NDAA-2021 з оборонним бюджетом для країни. Президент США Дональд Трамп 23 грудня застосував право вето, заблокувавши документ. Трамп заявив, що в ньому відсутня норма, яка скасовує розділ 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ поки що гарантує захист, зокрема, власникам соцмереж від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

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Водночас, проєкт закону NDAA-2021 містить розширені санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream-2, а також компаній та підрядників, які долучатимуться до будівництва, сертифікації та страхування цього газогону. Серед іншого, законопроєкт передбачає цілий список заходів із запобігання агресії РФ, а також санкції проти Туреччини через закупівлю нею російських систем ППО С-400 попри заперечення США та інших членів НАТО.

Крім того, NDAA-2021 виділяє Україні $250 млн оборонної допомоги, в тому числі $75 млн на системи летального озброєння.

Палата представників США у понеділок проголосувала за подолання вето президента Трампа. Для того, щоби документ набув чинності закону, його має підтримати щонайменше дві третини законодавців у Сенаті США.