Трамп закликав Сенат не чіпати його вето на оборонний бюджет

Трамп закликав Сенат не чіпати його вето на оборонний бюджет

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп закликав Сенат відмовитися від подолання його вето на законопроєкт NDAA-2021 із оборонним бюджетом країни, який серед іншого містить санкції проти Nord Stream 2.

Відповідну заяву Трамп оприлюднив у вівторок на офіційній твіттер-сторінці, передає Укрінформ.

«Слабке і втомлене республіканське «керівництво» (у Сенаті США – ред.) дозволить пройти поганому законопроєкту з оборонним бюджетом», - написав Трамп у серії повідомлень.

Він назвав законопроєкт «ганебним актом боягузтва й тотального підкорення слабких людей великим технологічним компаніям».

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня обидві палати Конгресу США ухвалили переважною більшістю голосів законопроєкт NDAA-2021 з оборонним бюджетом для країни. Президент США Дональд Трамп 23 грудня застосував право вето, заблокувавши документ. Трамп заявив, що в ньому відсутня норма, яка скасовує розділ 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ поки що гарантує захист, зокрема, власникам соцмереж від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

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Водночас, проєкт закону NDAA-2021 містить розширені санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream-2, а також компаній та підрядників, які долучатимуться до будівництва, сертифікації та страхування цього газогону. Серед іншого, законопроєкт передбачає цілий список заходів із запобігання агресії РФ, а також санкції проти Туреччини через закупівлю нею російських систем ППО С-400 попри заперечення США та інших членів НАТО.

Крім того, NDAA-2021 виділяє Україні $250 млн оборонної допомоги, в тому числі $75 млн на системи летального озброєння. 

Палата представників США у понеділок проголосувала за подолання вето президента Трампа. Для того, щоби документ набув чинності закону, його має підтримати щонайменше дві третини законодавців у Сенаті США.

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