Британія обмежить рекламу та акції на нездорову їжу

Британська влада планує заборонити рекламу акційних пропозицій для нездорових – надто жирних, солодких чи солоних – їжі та напоїв у крамницях та закладах громадського харчування із квітня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Цей крок має на меті покращення здоров’я населення в рамках кампанії по боротьбі із ожирінням.

Британський уряд заявляє, що ожиріння є однією з найпоширеніших та найтриваліших суспільних проблем у країні: близько двох третіх дорослих в Англії та одна третя учнів початкових шкіл страждають від нього.

Тож уряд має на меті жорстко обмежити акційне просування та рекламу шкідливих для здоров’я нації продуктів.

Окрім того, минулого місяця уряд Великої Британії запропонував повністю заборонити рекламу нездорових продуктів харчування в Інтернеті.

Ожиріння підвищує ризик важкого перебігу COVID-19 та летального наслідку цього захворювання. На це раніше публічно вказав сам прем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

Як повідомлялося, у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. За даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, аби убезпечитися від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже було зафіксовано у низці країн, у тому числі в Німеччині та Франції.

Станом на ранок 28 грудня у світі з початку пандемії підтверджено 81 144 994 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі - 1 771 981 летальний випадок. Одужати від хвороби уже встигли 57 293 765 осіб.