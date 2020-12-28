У Польщі розпочався тритижневий карантин

Від понеділка, 28 грудня, у Польщі запроваджується загальнонаціональний карантин, який триватиме до 17 січня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив у неділю глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, тритижневий карантин дасть можливість запобігти зростанню інфікування коронавірусом на початку січня. За словами прем'єра, таке зростання може статися внаслідок посиленої соціальної активності поляків у середині грудня у звязку з підготовкою до Різдвяних свят.

Відповідно до розпорядження уряду Польщі, до вже чинних обмежень додаються закриття ТЦ, готелів, гірськолижних трас. Доступ до спортивної інфраструктури матимуть лише професійні спортсмени. Крім того, при в'їзді до країни громадяни РП, муситимуть відбути обов’язковий 10-денний карантин.

Один з пунктів національного карантину передбачав заборону на пересування громадян у новорічну ніч. Моравецький наголосив, що комендантської години не буде, але закликав поляків залишатися святкової ночі вдома та не використовувати піротехнічних засобів.

Як повідомлялося, у неділю в Польщі, поряд з іншими країнами ЄС, розпочалося щеплення від коронавірусу. До кінця року у країни очікують на доставку 300 тис. доз вакцини, та ще 1,5 млн - упродовж січня.