У Мінську затримали 19 учасників протестного маршу
Укрінформ
У Мінську в неділю, 27 грудня, під час протестних акцій заарештували 19 осіб.
Як передає Укрінформ, імена затриманих волонтери повідомили телеграм-каналу, що складає списки затриманих.
За словами волонтерів, всіх доставили в ізолятор для правопорушників на вулиці Окрестіна.
Сьогодні перша неділя без анонсованого Маршу, проте білоруські демонстранти все одно з самого ранку вийшли на вулиці. У столиці країни була помічена бронетехніка.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем цих виборів і не був визнаний більшістю європейських країн, розв'язав кампанію жорстоких репресій проти учасників мирних протестів.
Фото: TUT.by