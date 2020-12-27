У Мінську затримали 19 учасників протестного маршу

У Мінську в неділю, 27 грудня, під час протестних акцій заарештували 19 осіб.

Як передає Укрінформ, імена затриманих волонтери повідомили телеграм-каналу, що складає списки затриманих.

За словами волонтерів, всіх доставили в ізолятор для правопорушників на вулиці Окрестіна.

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Сьогодні перша неділя без анонсованого Маршу, проте білоруські демонстранти все одно з самого ранку вийшли на вулиці. У столиці країни була помічена бронетехніка.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем цих виборів і не був визнаний більшістю європейських країн, розв'язав кампанію жорстоких репресій проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.by