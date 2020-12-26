У Петербурзі біля консульства Білорусі затримали 14 протестувальників

Щонайменше 14 осіб затримали біля консульства Білорусі у Петербурзі у 139-й день протестів проти Лукашенка.

Як передає Украінформ, про це повідомляє "МБХ медіа".

Поліцейські пояснили затримання тим, що люди брали участь у неузгодженій акції протесту.

Серед затриманих виявилися кореспонденти видань «Северо-Запад. МБХ медиа» і «Север.Реалии». Одного з журналістів затримали, попри те, що він показав прескарту.

Зазначається, що за день до цього, 25 грудня, поліцейські заборонили уродженцям Білорусі, які живуть у Петербурзі, збиратися біля будівлі диппредставництва в національній атрибутиці і скандувати гасла.

Видання наголосило, що білоруси, які живуть в Петербурзі, 139 днів поспіль виходять до будівлі консульства Білорусі з вимогою відставки Олександра Лукашенка.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем цих виборів, і не був визнаний більшістю європейських країн, розв'язав кампанію жорстоких репресій проти учасників мирних протестів. Днями лідер білоруської опозиції і колишній кандидат на пост президента на виборах Світлана Тихановська від імені демократичної опозиції Білорусі отримала в Брюсселі премію імені Андрія Сахарова за свободу думки.

Фото: «Северо-Запад. МБХ медиа»