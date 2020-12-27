Прем’єр Чехії першим отримав вакцину проти COVID-19

Прем'єр Чеської Республіки Андрій Бабіш першим у країні отримав щеплення вакциною проти COVID-19 вранці у неділю.

Кадри з Центрального військового госпіталю в Празі транслювалися наживо, передає кореспондент Укрінформу.

Вакцинація в Чехії / Фото: Milan Malíček, Právo

«Цей рік став найгіршим у сучасній історії. Багато наших співгромадян загинули через COVID. Вакцина - це надія на те, що ми повернемося до нормального життя», - сказав очільник уряду, який своїм прикладом вирішив заохотити співгромадян робити вакцинацію.

Разом із Бабішем було щеплено ветерана війни Емілію Ржепікову.

Чехія, як і решта країн Європейського Союзу, згідно з попередньою домовленістю, розпочали щеплення 27 грудня. Перша партія вакцини від BioNTech/Pfizer становить 9750 доз. Наразі в республіці вакцинацію роблять лише в 2 містах – у Празі та Брно.

Першими препарат отримають медичні працівники та люди похилого віку.

З 27 грудня в Чехії почав діяти жорсткий локдаун, який передбачає заборону виходу з дому з 21.00 до 5.00, роботу магазинів роздрібної торгівлі, парикмахерських і косметичних салонів, можливості збиратися в громадських місцях більш ніж 2 людям тощо. У країні вже давно не працюють ресторани, заклади культури та спорту, готелі.

За даними МОЗ ЧР, за останню добу підтверджено 3 024 нові випадки інфікування, загалом з початку пандемії – 670 599. Померли загалом 11 044 людини. Наразі в лікарнях перебувають 4 226 пацієнтів з COVID-19.