Новий уряд Ємену склав присягу в Саудівській Аравії

Новий склад уряду Ємену склав присягу в резиденції чинного президента країни, розташованій у Саудівській Аравії.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на власні джерела пише Сіньхуа.

“Двадцять три із двадцяти чотирьох призначених міністрів були присутніми на церемонії присяги перед президентом Хаді в його тимчасовому президентському офісі у столиці Саудівської Аравії”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що прем’єр-міністр Ємену теж відвідав церемонію та провів перемовини із президентом.

“Хаді закликав новий коаліційний уряд знайти нагальні шляхи вирішення економічної ситуації країни та полегшити страждання жителів контрольованих урядом територій”, - стверджує співрозмовник агенції.

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Незабаром після прийняття присяги усі новопризначені урядовці повернуться до південного єменського портового міста Аден, звідки виконуватимуть свої повноваження.

Нагадаємо: минулого тижня міжнародно визнаний президент Ємену Абд Рабух Мансур Хаді постановив сформувати новий коаліційний уряд. Цей крок отримав схвалення іноземних партнерів Ємену.

Новий уряд складається із 25 портфелів, рівномірно поділених між представниками північних та південних провінцій країни, а також різних політичних партій.

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На території Ємену з 2014 року триває громадянська війна. Усі північні регіони й столицю країни утримують під контролем повстанці-хусити. Активну участь у конфлікті на стороні уряду бере Саудівська Аравія, в той як повстанців підтримує Іран.