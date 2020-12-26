У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці

У німецькому місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) у суботу зробили перше у Німеччині щеплення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніх Едіт Квойцалла.

За свідченням очевидців, жінка перенесла процедуру спокійно і при цьому навіть посміхалася.

Повідомляється, що щеплення були зроблені в цілому 40 мешканцям цього будинку для літніх і десяти його співробітникам.

Як повідомляв Укрінформ, вакцина від коронавірусу у суботу надійшла в усі країни Євросоюзу, а вакцинація стартує вже у неділю, 27 грудня.

У першу чергу, нагадав міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, мобільні бригади проводитимуть щеплення жителям будинків для літніх у віці 80+, а також тим медичним працівникам, які безпосередньо у своїй роботі стикаються з хворими на коронавірус.

За даними Інституту Роберта Коха, 25 грудня, у перший святковий різдвяний день, у Німеччині було підтверджено 14 455 нових випадків інфікування, всього з початку пандемії цифра досягає 1627 103. Померло за весь час 29422, у тому числі за останню добу - 240.

Фото: dpa