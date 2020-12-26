В Бельгії порушників карантину на свята виявлятимуть за кількістю замовленої піци

Поліція Бельгії проводитиме додаткове патрулювання для контролю за дотриманням громадянами противірусних заходів на Різдво, однак обіцяє не влаштовувати «полювання на відьом».

Як повідомляє Укрінформ, про це пише видання «The Brussels Times».

«Поліціянти будуть зосереджені на перевірці домашніх зібрань або святкувань просто неба на присадибних ділянках, особливо на Різдво та у новорічну ніч», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, патрулі дотримуватимуться принципу «нульової толерантності» до порушників запобіжних заходів.

За запровадженими у Бельгії обмеженнями, кожне домогосподарство може приймати не більше одного гостя у новорічну ніч і не більше двох – на Різдво. На святкові заходи, що проводяться у саду або на присадибній ділянці, дозволено запрошувати щонайбільше чотирьох осіб, але за умови дотримання правил гігієни та дистанціювання. При цьому гостям можна заходити до будинку лише поодинці, зокрема для відвідання туалету.

Урядовий Кризовий центр визначив, що кожна дитина віком до 12 років у цих ситуаціях прирівнюється до дорослого відвідувача.

«Зрозуміло, ми не будемо видаляти бабусю під час родинного застілля. Повага до приватності житла залишається для нас непорушною, водночас ми будемо втручатися у разі демонстративного порушення правил. Ми будемо діяти суворо, але завжди – пропорційно», - зауважив з цього приводу речник мера Антверпена Йоган Вермант.

При цьому до виявлення порушень поліція підходитиме креативно. Наприклад, кількість людей, які беруть участь у святкуванні в будинку, може встановлюватися за кількістю піци, яку замовляють мешканці. Особливу увагу буде приділено зібранням, в яких беруть участь десять людей і більше, що аж ніяк не схоже на спілкування бабусі й дідуся з онуками.

Додатково поліція стежитиме за кількістю автомобілів, припаркованих поблизу того чи іншого домогосподарства.

Виявлені порушення каратимуться штрафами. Для організаторів незаконних вечірок, наприклад, у кафе або дискобарах вони можуть сягати 4000 євро, а для їхніх гостей - 750 євро.

Порушення під час родинних зібрань каратимуться не так суворо – по 250 євро з людини.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 80 185 330 випадків COVID-19, зокрема 1 756 813 летальних, одужали 56 449 682 особи.