У Гонконгу різко збільшили період самоізоляції через нову COVID-хвилю

Влада Гонконгу вирішила збільшити період самоізоляції з 14 до 21 днів на тлі збільшення кількості випадків коронавірусу в регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Таким чином від сьогодні всі жителі Гонконгу, які повертаються з-за кордону, повинні будуть самоізолюватися на 21 день у призначеному готелі.

При цьому рішення, яке було ухвалене напередодні вночі, не стосується, жителів, які повертаються з материкової частини Китаю, Макао та Тайваню.

Раніше в регіоні діяв двотижневий період самоізоляції.

Зазначається, що за минулу добу у Гонконгу виявили 57 нових випадків захворювання на коронавірус, з яких 25 мають невідоме походження.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 25 грудня зафіксовано 79 759 928 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). Також виявлено 1 749 854 – летальних випадків. При цьому 56 150 851 особа вже одужала.

Фото: time.com