У небі над Китаєм пролетіла величезна вогняна куля-метеорит

У Китаї вчора вранці в небі пролетіла велика вогняна куля, ймовірно, що це був метеорит. Завершивши політ, куля врізалася в землю.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє LADbible.

Об’єкт, який вважають метеоритом, був знятий на відео під час падіння на землю в окрузі Наньцянь на північному заході провінції Цинхай.

За попередніми даними, жертв немає, інцидент стався близько 7 ранку 23 грудня.

На знятих випадковими свідками кадрах видно, як велика куля освітила темне ранкове небо.

Уряд округу Нангцянь заявив, що куля полетіла в напрямку озера Чанду.

Як повідомляв Укрінформ, індонезійський трунар став мільйонером після того, як на його ділянку впав метеорит вартістю 1,4 мільйона фунтів стерлінгів.