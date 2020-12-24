У небі над Китаєм пролетіла величезна вогняна куля-метеорит

У небі над Китаєм пролетіла величезна вогняна куля-метеорит

Відео
Укрінформ
У Китаї вчора вранці в небі пролетіла велика вогняна куля, ймовірно, що це був метеорит. Завершивши політ, куля врізалася в землю.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє LADbible.

Об’єкт, який вважають метеоритом, був знятий на відео під час падіння на землю в окрузі Наньцянь на північному заході провінції Цинхай.

За попередніми даними, жертв немає, інцидент стався близько 7 ранку 23 грудня.

На знятих випадковими свідками кадрах видно, як велика куля освітила темне ранкове небо.

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Уряд округу Нангцянь заявив, що куля полетіла в напрямку озера Чанду.

Як повідомляв Укрінформ, індонезійський трунар став мільйонером після того, як на його ділянку впав метеорит вартістю 1,4 мільйона фунтів стерлінгів.

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