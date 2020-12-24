У небі над Китаєм пролетіла величезна вогняна куля-метеорит
Відео
Укрінформ
У Китаї вчора вранці в небі пролетіла велика вогняна куля, ймовірно, що це був метеорит. Завершивши політ, куля врізалася в землю.
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє LADbible.
Об’єкт, який вважають метеоритом, був знятий на відео під час падіння на землю в окрузі Наньцянь на північному заході провінції Цинхай.
За попередніми даними, жертв немає, інцидент стався близько 7 ранку 23 грудня.
На знятих випадковими свідками кадрах видно, як велика куля освітила темне ранкове небо.
Уряд округу Нангцянь заявив, що куля полетіла в напрямку озера Чанду.
Як повідомляв Укрінформ, індонезійський трунар став мільйонером після того, як на його ділянку впав метеорит вартістю 1,4 мільйона фунтів стерлінгів.