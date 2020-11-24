Гроші з неба: метеорит зробив індонезійця мільйонером

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The Sun.

33-річний Джошуа Хутагалунг був у дворі, коли метеорит розміром з футбольний м'яч пробив дах його будинку і впав на веранду. Експерти стверджують, що космічному каменю вагою 2,2 кілограма близько 4,5 мільярда років.

«Я робив труну неподалік від будинку, коли почув удар, який струсонув мій будинок. Наче на нас впало дерево. Він був занадто гарячим, щоб взяти його в руки, тому дружина підхопила його мотикою і занесла в будинок», - згадує чоловік.

Читайте також: Астероїд Апофіс загрожує Землі катастрофою планетарного масштабу

За даними видання, цей об'єкт - вуглецевий хондрит. Він коштує 853 долари за грам.

За метеорит чоловік отримав суму, еквівалентну його 30-річному заробітку. Він планує витратити частину грошей на будівництво церкви, пише 24 Техно.