Астероїд Апофіс загрожує Землі катастрофою планетарного масштабу
Укрінформ
Проходження астероїда Апофіса повз Землю у 2068 році може обернутися катастрофою планетарного масштабу.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні американського астронома Девіда Толена.
Свої міркування Толен виклав у доповіді, зробленій в ході онлайн-зборів Відділення планетарних наук Американського астрономічного товариства.
Астрономи виявили астероїд Апофіс ще у 2004 році. Незабаром після цього дослідники розрахували його орбітальну траєкторію і з'ясували, що об'єкт масою 2,7 * 1010 кілограмів і радіусом близько 185 метрів пройде повз Землю в 2013, 2029, 2036 і 2068 роках, цитує видання
Подальші дослідження показали, що ризик зіткнення астероїда із Землею був зникаюче малий; таким чином, Апофіс не вважали загрозою для нашої планети.
Толен і його колеги зазначили, що більш ранні дослідники не врахували так званий ефект Ярковського, при якому сонячні промені падають на одну сторону астероїда. Це призводить до появи реактивного імпульсу за рахунок нагрівання і охолодження цього боку і надає небесному тілу додаткове прискорення.
Такий ефект призводить до того, що Апофіс відхиляється від розрахункової траєкторії приблизно на 170 метрів на рік. При цьому астероїд поступово зближується з нашою планетою. Отже, ймовірність його зіткнення із Землею трохи вище, ніж передбачалося раніше.
Толен вважає, що у 2029 і 2036 роках ризик зіткнення астероїда з планетою залишається чисто математичним. А ось проходження Апофіса повз Землю 2068 року може обернутися катастрофою планетарного масштабу - і до цього варто якось підготуватися. Вивчення Апофіса до 2029-го має дати вченим більш повне уявлення про те, чи буде цей об'єкт загрожувати людству 39 роками пізніше.