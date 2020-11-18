Астероїд Апофіс загрожує Землі катастрофою планетарного масштабу

Проходження астероїда Апофіса повз Землю у 2068 році може обернутися катастрофою планетарного масштабу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні американського астронома Девіда Толена.

Астрономи виявили астероїд Апофіс ще у 2004 році. Незабаром після цього дослідники розрахували його орбітальну траєкторію і з'ясували, що об'єкт масою 2,7 * 1010 кілограмів і радіусом близько 185 метрів пройде повз Землю в 2013, 2029, 2036 і 2068 роках, цитує видання

Naked Science.

Подальші дослідження показали, що ризик зіткнення астероїда із Землею був зникаюче малий; таким чином, Апофіс не вважали загрозою для нашої планети.

Толен і його колеги зазначили, що більш ранні дослідники не врахували так званий ефект Ярковського, при якому сонячні промені падають на одну сторону астероїда. Це призводить до появи реактивного імпульсу за рахунок нагрівання і охолодження цього боку і надає небесному тілу додаткове прискорення.

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Такий ефект призводить до того, що Апофіс відхиляється від розрахункової траєкторії приблизно на 170 метрів на рік. При цьому астероїд поступово зближується з нашою планетою. Отже, ймовірність його зіткнення із Землею трохи вище, ніж передбачалося раніше.