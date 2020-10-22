NASA показало перші кадри поверхні астероїда

NASA оприлюднило перші знімки своєї проби гірських порід та пилу на поверхні астероїда в рамках місії OSIRIS-REx.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Американського Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Зазначається, що в ході здійснення місії OSIRIS-REx корабель NASA цього вівторка наблизився до поверхні астероїда Бенну, який знаходиться за 321 мільйон кілометрів від нашої планети, та успішно взяв проби з поверхні цього космічного тіла за допомогою руки-маніпулятора. Корабель зависнув за 1 метр від поверхні Бенну. Захопити зразки породи та пилу з астероїда вдалося близько за 6 секунд.

У NASA розраховують, що космічний корабель із цими астероїдними матеріалами повернеться на Землю в 2023 році.

Самі ж знімки були зроблені за приблизно 5-хвилинний період. Відеозапис склався із 82 окремих послідовних зображень, зроблених SamCam.