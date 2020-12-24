В Англії запроваджують найвищий рівень карантину

В Англії знову посилюють карантин - четвертий (найвищий) рівень обмежень запровадять з 26 грудня.

Як передає Укрінформ, про це розповів The Guardian міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.

Від суботи найсуворіший рівень карантину запровадять на півдні та сході Англії: у графствах Гемпшир, Норфолк, Саффолк, Кембриджшир, Західний Сассекс. Зараз там установлено другий рівень карантину.

Також уряд планує посилити обмеження в інших місцях. За планом, на першому рівні карантину залишиться тільки архіпелаг Сіллі, де проживає менш як 2,3 тисячі людей.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня влада Великої Британії заявила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Прем'єр Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.