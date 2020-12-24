В Англії запроваджують найвищий рівень карантину
Як передає Укрінформ, про це розповів The Guardian міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.
Від суботи найсуворіший рівень карантину запровадять на півдні та сході Англії: у графствах Гемпшир, Норфолк, Саффолк, Кембриджшир, Західний Сассекс. Зараз там установлено другий рівень карантину.
Також уряд планує посилити обмеження в інших місцях. За планом, на першому рівні карантину залишиться тільки архіпелаг Сіллі, де проживає менш як 2,3 тисячі людей.
Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня влада Великої Британії заявила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.
Прем'єр Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.
Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.