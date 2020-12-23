У Франції попереджають про загрозу посилення епідемії COVID-19
Таке рішення затвердила 23 грудня Державна рада – колегіальний урядовий орган Франції – передає власний кореспондент Укрінформу.
Продовження заборони на роботу закладів культури розглядається щонайменше до 7 січня та пов'язана із ускладненням епідеміологічної ситуації і ризиком активізації епідемії COVID-19 у короткостроковій перспективі.
У Франції нині триває другий етап виходу з режиму карантину. Заборонено роботу закладів громадського харчування і культури, обмежено публічні зібрання, діє комендантська година з 20 до 6 години.
Натомість відкритими залишаються магазини та шкільні навчальні заклади.
У країні станом на 22 грудня зафіксовано з початку пандемії 2 490 946 випадків зараження коронавірусом; 61 702 особи померли від COVID-19.
За останні 24 години у Франції виявлено 11 795 нових інфікувань; сталося 386 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.
Фото: АА