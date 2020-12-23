У Франції попереджають про загрозу посилення епідемії COVID-19

У Франції не дозволили відновлення роботи театрів і кінотеатрів через загрозу зростання поширення коронавірусу у короткостроковій перспективі.

Таке рішення затвердила 23 грудня Державна рада – колегіальний урядовий орган Франції – передає власний кореспондент Укрінформу.

Продовження заборони на роботу закладів культури розглядається щонайменше до 7 січня та пов'язана із ускладненням епідеміологічної ситуації і ризиком активізації епідемії COVID-19 у короткостроковій перспективі.

У Франції нині триває другий етап виходу з режиму карантину. Заборонено роботу закладів громадського харчування і культури, обмежено публічні зібрання, діє комендантська година з 20 до 6 години.

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Натомість відкритими залишаються магазини та шкільні навчальні заклади.

У країні станом на 22 грудня зафіксовано з початку пандемії 2 490 946 випадків зараження коронавірусом; 61 702 особи померли від COVID-19.

За останні 24 години у Франції виявлено 11 795 нових інфікувань; сталося 386 летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою.

Фото: АА