Південна Корея підняла винищувачі назустріч 19 російським і китайським літакам

Повітряні сили Південної Кореї підняли літаки у відповідь на вторгнення 15 російських та 4 китайських винищувачів у зону ідентифікації повітряної оборони країни (KADIZ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, чотири китайські літаки увійшли в зону KADIZ над Східним морем, а 15 російських - з півночі.

У відомстві додали, що нині тривають спільні військові навчання Китаю та Росії.

Зона ідентифікації повітряної оборони не є територіальним повітряним простором і не прив'язана до міжнародного права. Однак, відповідно до міжнародних традицій, іноземний військовий літак має зробити попереднє повідомлення, перш ніж наближатись до цієї зони, щоб запобігти випадковим зіткненням.

Як повідомляв Укрінформ, у липні Міністерство оборони Південної Кореї викликало військового аташе Росії через вторгнення російських бомбардувальників у зону ідентифікації повітряної оборони країни.

Фото: cde.news