Винищувачі НАТО в Балтії за тиждень тричі супроводжували літаки-розвідники РФ

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня тричі піднімалися в повітря для розпізнання і супроводу військових літаків Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«14 - 20 листопад винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі піднімалися в повітря для розпізнання і супроводу військових літаків РФ, які пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться у повідомленні.

14 грудня був ідентифікований російський літак Іл-20 (за планом польоту Іл-18), який летів від «материкової частини» РФ до Калінінградської області, з планом польоту, який підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом (RSVC), без радіолокаційного відповідача (тобто з вимкненим транспондером).

Два інциденти були зафіксовані 15 грудня. Спочатку винищувачі повітряного патрулювання НАТО були підняті на перехоплення літака Іл-20, який вилетів з Калінінграда і повернувся до нього. Супровід не вдався через зміну маршруту польоту російського літака.

Водночас 15 грудня винищувачі авіапатруля перехопили один літак Іл-20, який летів з Калінінградської області і назад без плану польоту, з вимкненим бортовим транспондером, не підтримуючи радіозв'язок з RSVC.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві та Естонії.