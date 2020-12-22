Опозиційні партії Угорщини домовилися йти на вибори разом проти Орбана

Шість найбільших опозиційних сил Угорщини домовилися на парламентських виборах спільно протистояти владній партії прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily News Hungary.

Єдиним блоком на парламентських виборах, які заплановані на 2022 рік, вирішили виступити, зокрема, ліберали, "зелені", соціалісти та ультраправий рух "Йоббік".

На думку лідерів опозиційних сил, настав час єдності, “яка приведе до зміни уряду та нової ери” в Угорщині.

Зазначається, що об’єднана опозиція планує висувати на виборчих округах узгоджених кандидатів проти представників партії влади "Фідес".

Як повідомлялося, у 2018 році в Угорщині втретє поспіль на виборах перемогла партія "Фідес", здобувши конституційну більшість у парламенті.