Затверджена в Євросоюзі COVID-вакцина має легкі побічні ефекти - ЗМІ

Вакцина виробництва компаній Pfizer та BioNTech може викликати незначні побічні ефекти, зокрема втому та головний біль.

Про це повідомляє NOS, передає кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“За даними комісії з оцінки лікарських засобів, яка брала участь у процедурі від імені Нідерландів, очікується, що у 8% усіх вакцинованих буде лихоманка. Після вакцинації головний біль відчуватимуть 39%, втому – 37% та біль у м’язах – 25%. Серйозних побічних ефектів не було зафіксовано”, - йдеться у повідомленні.

Європейське медичне агентство (EMA) оголосило, що при дослідженні вакцини від Pfizer та BioNTech не було виявлено істотних побічних ефектів, а її ефективність становила 95% - у тому числі серед людей віком від 65 років.

Як повідомляв Укрінформ, EMA дало дозвіл на використання в Євросоюзі вакцини від COVID-19 виробництва компаній Pfizer та BioNTech з дотриманням усіх належних заходів у сфері безпеки.