Церкви, синагоги та мечеті: ЄС виділив €23 мільйони на захист культових споруд

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у понеділок на сайті Єврокомісії.

«Грант у 23 мільйони євро буде наданий країнам-членам та релігійним спільнотам для посилення захисту культових та інших публічних місць від терористичних загроз, в рамках нового антитерористичного порядку денного ЄС. Десять проєктів на суму 20 мільйонів євро будуть зосереджені на захисті культових споруд, що належать громадам різних віросповідань (церкви, синагоги та мечеті), інших публічних місць, таких як громадський транспорт або спортивні споруди, для захисту яких використовуватимуться службові собаки», - йдеться у повідомленні.

Ще три мільйони євро з цього фінансового пакета будуть спрямовані на пілотні проєкти з випробування засобів протидії загрозам, які можуть йти з безпілотних літаків та дронів.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року Єврокомісія представила новий порядок денний ЄС у боротьбі з тероризмом, головними складовими якого є запобігання терористичним актам, захист європейців від терористичних атак та активне реагування на такі ворожі дії.