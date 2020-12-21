США виділять ще $900 мільярдів на підтримку населення на тлі пандемії

Представники обох палат Конгресу США домовилися про виділення нового пакету допомоги розміром у $900 мільярдів для підтримки населення та бізнесу на тлі посилення пандемії COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

“Лідери Конгресу США дійшли згоди стосовно виділення 900 млрд дол на перший упродовж останніх місяців пакет допомоги економіці та громадянам, які страждають від посилення пандемії коронавірусу”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що новий пакет допомоги буде “другим за величиною економічним стимулом в історії США після 2,3 трлн дол, виділених у березні”.

“Нарешті ми досягли двопартійної згоди, необхідної країні”, - сказав лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконел.

У рамках нового пакету допомоги фізичні особи отримають по $600, а щотижневі виплати по безробіттю зростуть на $300. Законопроєкт також передбачає мільярди для малих підприємств, продовольчої підтримки, розповсюдження вакцини, громадського транспорту та охорони здоров’я.

“Він продовжує заборону на стягнення майна та надає 25 млрд для підтримки у виплаті оренди”, - стверджує Reuters.

Цей пакет допомоги стане другою за розміром програмою економічних стимулів в історії США після березневого законопроєкту про допомогу громадянам на суму 2,3 трильйона доларів. Зазначається, що голосування за новий пакет допомоги очікується у понеділок.

”Лідери республіканців та демократів запевнили, що пакет повинен отримати достатню підтримку для проходження обох палат Конгресу”, - зауважує видання.

За словами речника Білого дому Бена Вільямсона, президент Трамп також підтримує новий законопроєкт та підпише його.

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Додамо, що у США щодня виявляється понад 200 тисяч нових випадків інфікування. Від початку пандемії недуга забрала понад 317 тисяч життів американців.