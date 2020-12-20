Майже 70% населення Індії не бажають вакцинуватися від коронавірусу

Близько 70% жителів Індії, яка посідає друге місце у світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19, не має наміру робити щеплення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Indian Express із посиланням на результати громадського опитування, проведеного соціологічною організацією LocalCircles.

За даними соціологів, причинами відмови більшості індійців від вакцинації є обмежена інформація про побічні ефекти вакцини, сумніви в її ефективності, а також переконаність, що високий рівень імунітету захистить від інфекції.

При цьому 45% медпрацівників, які брали участь в опитуванні, заявили про готовність зробити щеплення від коронавірусу, натомість 55% цієї категорії респондентів відклали вакцинацію на пізніший термін або ще не визначилися з рішенням.

В опитуванні взяло участь понад 18 тисяч осіб, які живуть у 242 районах Індії.

Як повідомлялося, Індія планує розпочати вакцинацію своїх громадян від коронавірусу в січні. Вона буде безкоштовною і добровільною.

Наразі в країні, населення якої перевищує 1,3 мільярда, зареєстровано понад 10 мільйонів випадків коронавірусу, загинуло більш як 145,5 тисячі людей.

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За даними Worldometer, у світі виявлено 76 635 408 випадків COVID-19, зокрема 1 692 075 летальних, 53 758 431 людина одужала.

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