У Франції дозволять вакцинувати тих, хто вже перехворів на COVID-19

У Франції допустять до вакцинації від коронавірусу тих, хто вже перехворів, але лише через три місяці після їхнього одужання.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Le Figaro.

В уточнених рекомендацій щодо вакцинації від Верховного комітету з охорони здоров'я Франції сказано, що немає точних даних щодо ефективності вакцини для тих, хто перехворів COVID-19, але при цьому відомо про відсутність серйозних побічних ефектів після введення вакцини таким пацієнтам.

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Відтак комітет з охорони здоров'я рекомендував дозволити можливість вакцинуватися тим, хто вже хворів на коронавірус після консультації з лікарем, але рекомендував дотримуватися період у три місяці після появи симптомів хвороби.

Нагадаємо: у Франції вакцинацію повинні почати 27 грудня, як і в інших країнах Євросоюзу. Повинні вакцинувати спочатку препаратом Pfizer.

У сусідній Британії масова вакцинація від коронавірусу розпочалася 8 грудня після того, як влада схвалили застосування вакцини компанії Pfizer і BioNTech.