У Франції від COVID-19 померли понад 60 тисяч осіб

У Франції кількість зареєстрованих летальних випадків, спричинених коронавірусом, перевищила 60 тисяч.

Про це свідчить актуальна статистика Національного агентство громадського здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 18 грудня, у країні зареєстровано 60 229 летальних випадків від COVID-19. Загалом з початку пандемії у березні у Франції виявлено 2 442 990 інфікувань коронавірусом.

За останні 24 години зафіксували 15 674 нових випадки інфікувань; 264 особи померли від COVID-19 за попередню добу.

Упродовж попередніх семи днів майже 9 тис. осіб було госпіталізовано із коронавірусною хворобою, зокрема 1 157 до реанімації.

Як повідомляв Укрінформ, Франція планує розпочати вакцинацію проти коронавірусу в останній тиждень грудня. Кампанія пройде у три етапи. На першому будуть вакциновані найбільш вразливі версти населення – близько мільйона чоловік. Групи населення, які не є пріоритетними, можуть отримати щеплення навесні. До літа у Франції планується вакцинувати близько 15 млн населення. Загалом країна зарезервувала 200 млн доз вакцин.

Нині на COVID-19 також хворіє президент країни Еммануель Макрон, який перебуває в ізоляції.

Фото: АА