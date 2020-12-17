Прем'єр і спікер парламенту Франції самоізолювалися після контактів із Макроном
Про це повідомила 17 грудня пресслужба французького уряду і парламенту, передає власний кореспондент Укрінформу.
Обидва політики перебуватимуть в ізоляції упродовж семи днів.
Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня у президента Франції Макрона діагностовано позитивний результат тестування на коронавірус. Глава держави має симптоми COVID-19, перейшов у режим ізоляції, але продовжить працювати дистанційно.
Станом на 16 грудня та з початку епідемії у березні у Франції зафіксовано 2 409 062 випадки інфікувань коронавірусом; 59 361 чоловік помер від COVID-19.
За попередні 24 годин у країні зафіксовано 17 615 нових інфікувань; сталося 292 летальних випадки.
Франція планує розпочати вакцинацію від COVID-19 в останній тиждень грудня.
Фото: theapricity.com