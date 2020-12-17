Прем'єр і спікер парламенту Франції самоізолювалися після контактів із Макроном

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс і президент Національної асамблеї Рішар Ферран пішли на самоізоляцію після контактування з президентом Республіки Еммануелем Макроном, у якого виявили коронавірус.

Про це повідомила 17 грудня пресслужба французького уряду і парламенту, передає власний кореспондент Укрінформу.

Обидва політики перебуватимуть в ізоляції упродовж семи днів.

Фото: RFI/ Pierre René-Worms

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня у президента Франції Макрона діагностовано позитивний результат тестування на коронавірус. Глава держави має симптоми COVID-19, перейшов у режим ізоляції, але продовжить працювати дистанційно.

Станом на 16 грудня та з початку епідемії у березні у Франції зафіксовано 2 409 062 випадки інфікувань коронавірусом; 59 361 чоловік помер від COVID-19.

За попередні 24 годин у країні зафіксовано 17 615 нових інфікувань; сталося 292 летальних випадки.

Франція планує розпочати вакцинацію від COVID-19 в останній тиждень грудня.

Фото: theapricity.com