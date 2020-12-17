Прем’єр Іспанії - на самоізоляції після зустрічі з Макроном

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пішов на карантин після контакту із президентом Франції Еммануелем Макроном, у якого 17 грудня діагностували COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Санчес перебуватиме на самоізоляції до 24 грудня.

Зустріч іспанського прем’єра з Макроном відбулася у понеділок, 14 грудня, у Парижі.

Відеокадри з їхньої зустрічі свідчать, що обидва були у захисних масках і не потискали один одному руки.

Дружина Санчеса, яка у березні перехворіла на COVID-19, також здасть тест.

Читайте також: Адвокат Трампа заразився коронавірусом

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Макрон отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Діагноз поставлено після проведення тесту RTPCR, який було зроблено з появою перших симптомів.

Макрон перебуватиме на самоізоляції упродовж семи днів і працюватиме у дистанційному режимі.

У світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано понад 74,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 52,3 млн осіб.