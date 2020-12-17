Прем’єр Іспанії - на самоізоляції після зустрічі з Макроном
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Санчес перебуватиме на самоізоляції до 24 грудня.
Зустріч іспанського прем’єра з Макроном відбулася у понеділок, 14 грудня, у Парижі.
Відеокадри з їхньої зустрічі свідчать, що обидва були у захисних масках і не потискали один одному руки.
Дружина Санчеса, яка у березні перехворіла на COVID-19, також здасть тест.
Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Макрон отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Діагноз поставлено після проведення тесту RTPCR, який було зроблено з появою перших симптомів.
Макрон перебуватиме на самоізоляції упродовж семи днів і працюватиме у дистанційному режимі.
У світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано понад 74,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 52,3 млн осіб.