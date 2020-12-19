В МВФ попередили Молдову про загрози для її фінансової стабільності
Як передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker, про це йдеться в повідомленні постійного представника МВФ у Молдові Роджерса Чавані.
«Реалізація положень законодавчих ініціатив, схвалених цими днями парламентом Молдови, створить серйозну загрозу макроекономічній та фінансовій стабільності Молдови, яка і так перебуває під жорстким тиском через пандемію COVID-19», - йдеться в повідомленні постійного представника МВФ.
При цьому Роджерс зазначив, що «фінансова підтримка МВФ цілком залежить від беззастережної прихильності Молдови незворотності раніше досягнутого прогресу, а також широкої політичної підтримки амбітної програми реформ у галузі держуправління та інституційних реформ, узгодженої з місією МВФ у цьому році».
Як повідомлялося, депутати від Партії соціалістів і парламентської платформи Pentru Moldova 16 грудня в стислі терміни затвердили законопроєкти, в тому числі держбюджет на 2021 рік, бюджетно-податкову політику і бюджети соціального і медичного страхування.
Серед них — скасування так званого "закону про вкрадений мільярд", за допомогою якого влада перетворила на державний борг кредит Нацбанку для трьох банків, компенсувавши вкрадений з них мільярд доларів.
Раніше Чавані заявив, що в МВФ вважають, що законодавча ініціатива Партії соціалістів скасувати «закон про мільярд» спрямована на те, щоб дати зворотний хід важливим реформам, розпочатим у банківському секторі Молдови після крадіжки мільярда.
«Дії, які підривають незалежність НБМ або скасовують підтримані фондом реформи, ускладнять відносини з Молдовою», - зазначив Чавані.
Варто зазначити, що в п'ятницю чинний президент Ігор Додон промульгував закони, які депутати від Партії соціалістів і парламентської групи Pentru Moldova ухвалили 16 грудня. Серед них — закон про зниження пенсійного віку, про скасування закону про мільярд і про статус російської мови.