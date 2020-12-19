В МВФ попередили Молдову про загрози для її фінансової стабільності

В МВФ попередили Молдову про загрози для її фінансової стабільності

Укрінформ
Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив, що реалізація проєктів, ухвалених парламентом Молдови 16 грудня, «створить серйозну загрозу для макроекономічної та фінансової стабільності Молдови».

Як передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker, про це йдеться в повідомленні постійного представника МВФ у Молдові Роджерса Чавані.

«Реалізація положень законодавчих ініціатив, схвалених цими днями парламентом Молдови, створить серйозну загрозу макроекономічній та фінансовій стабільності Молдови, яка і так перебуває під жорстким тиском через пандемію COVID-19», - йдеться в повідомленні постійного представника МВФ.

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При цьому Роджерс зазначив, що «фінансова підтримка МВФ цілком залежить від беззастережної прихильності Молдови незворотності раніше досягнутого прогресу, а також широкої політичної підтримки амбітної програми реформ у галузі держуправління та інституційних реформ, узгодженої з місією МВФ у цьому році».

Як повідомлялося, депутати від Партії соціалістів і парламентської платформи Pentru Moldova 16 грудня в стислі терміни затвердили законопроєкти, в тому числі держбюджет на 2021 рік, бюджетно-податкову політику і бюджети соціального і медичного страхування.

Серед них — скасування так званого "закону про вкрадений мільярд", за допомогою якого влада перетворила на державний борг кредит Нацбанку для трьох банків, компенсувавши вкрадений з них мільярд доларів.

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Раніше Чавані заявив, що в МВФ вважають, що законодавча ініціатива Партії соціалістів скасувати «закон про мільярд» спрямована на те, щоб дати зворотний хід важливим реформам, розпочатим у банківському секторі Молдови після крадіжки мільярда.

«Дії, які підривають незалежність НБМ або скасовують підтримані фондом реформи, ускладнять відносини з Молдовою», - зазначив Чавані.

Варто зазначити, що в п'ятницю чинний президент Ігор Додон промульгував закони, які депутати від Партії соціалістів і парламентської групи Pentru Moldova ухвалили 16 грудня. Серед них — закон про зниження пенсійного віку, про скасування закону про мільярд і про статус російської мови.

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