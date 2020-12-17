Данілов назвав небезпечним рішення Молдови щодо статусу російської мови

Секретар РНБО Олексій Данілов обговорив з керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом поточну безпекову ситуацію в регіоні, приділивши особливу увагу подіям у Білорусі та післявиборчій ситуації в Молдові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

«Вчорашнє рішення парламенту Молдови щодо визнання російської мови мовою міжнаціонального спілкування є дуже небезпечним», - заявив секретар РНБО України.

Окрему увагу сторони приділили питанню боротьби з пандемією COVID-19, зокрема забезпеченню масової вакцинації населення двох держав.

Данілов і Солох висловили переконання у необхідності активізації подальшої співпраці між безпековими відомствами країн у форматі «Люблінського трикутника» з подальшим можливим залученням до взаємодії Румунії з огляду на безпекову ситуацію у Чорному морі та в контексті проведення Саміту НАТО наступного року.

Читайте також: Молдова дала російській мові офіційний статус

Данілов підтримав ініціативу Солоха про організацію на початку наступного року відкритої онлайн-конференції на тему безпекової ситуації в регіоні. Сторони домовились поглибити обмін інформацією між відомствами і розпочати роботу над організацією конференції.

Фото: rnbo.gov.ua