Розгляд по суті справи про збиття МН17 почнеться у червні

Розгляд по суті справи про збитий над Донбасом літак рейсу МН17 Окружний суд Гааги розпочне 7 червня 2021 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на пресслужбу суду.

За інформацією суду, наступне засідання у цій справі призначене на 1 лютого 2021 року. На цих слуханнях мають розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій, а також запит прокуратури про відвідування реконструкції літака рейсу МН17.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Фото: www.courtmh17.com