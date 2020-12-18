Болгарія висилає військового аташе РФ, якого звинувачують у шпигунстві

Міністерство закордонних справ Республіки Болгарії оголосило в п'ятницю військового аташе при посольстві Росії в Болгарії persona non grata.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці російського диппредставництва в Фейсбуці.

Його звинувачують в шпигунстві з 2017 року, пише Reuters. Дипломата викрили в спробі отримати секретну військову інформацію, в тому числі що стосується чисельності американських військ, розгорнутих в Болгарії.

Дипломату дали 72 години на те, щоб залишити країну.

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Як повідомлялося, в січні 2020 року Болгарія вислала першого секретаря консульського відділу посольства РФ у Софії і співробітника торгового представництва РФ, які були запідозрені в шпигунстві.