Пенс із дружиною зроблять щеплення від COVID-19 у Білому домі

Віцепрезидент США Майк Пенс із дружиною Карен у п’ятницю публічно зроблять щеплення від COVID-19 у Білому домі, аби заохотити американців до вакцинації проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що Майк і Карен Пенси та генеральний хірург США Джером Адамс проведуть публічну вакцинацію задля «підтвердження безпеки та ефективності вакцини й формування довіри до неї серед американців».

Як повідомляв Укрінформ, обраний президент США Джо Байден оголосив про намір публічно зробити щеплення проти COVID-19 наступного тижня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що абсолютно відкритий до щеплення, але не уточнював, коли саме воно відбудеться.

Минулої п’ятниці американський регулятор FDA офіційно схвалив вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer як безпечний та ефективний засіб. У неділю вантажівки з препаратами роз'їхалися по лікарнях у всіх 50 штатах, а перші щеплення були зроблені в понеділок.