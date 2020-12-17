Рада ЄС оновила перелік країн, до яких дозволені «необов'язкові подорожі»

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене у четвер на сайті Європейської Ради.

«На основі критеріїв та умов, які були визначені в рекомендаціях Ради ЄС, з 16 грудня країни-члени можуть поступово скасовувати заборону на подорожі на зовнішніх кордонах для громадян таких третіх країн: Австралія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, Китай (на основі взаємності)», - йдеться у документі.

Такі обмеження можуть скасовуватися також стосовно мешканців Спеціальних адміністративних районів Китаю Гонконг та Макао, також на основі взаємності.

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Громадяни Андорри, Сан-Марино, Монако і Ватикану мають вважатися мешканцями ЄС для застосування згаданих рекомендацій Ради ЄС.

Як вже повідомлялося, 16 березня 2020 року Єврокомісія оприлюднила рекомендації щодо тимчасового обмеження всіх «несуттєвих» подорожей в ЄС з та до третіх країн на один місяць, 17 березня ці пропозиції були ухвалені Радою ЄС. При цьому було встановлено, що Рада ЄС визначатиме перелік країн, з якими країни ЄС можуть скасовувати такі обмеження на подорожі, у залежності від розвитку епідеміологічної ситуації. З того часу згаданий перелік країн періодично оновлюється.

Рекомендації ЄС поширюються також на асоційовані країни Шенгенської зони – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію.