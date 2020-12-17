У Росії знову оштрафували Google

Мировий суд Москви визнав компанію Google винною у вчиненні повторного правопорушення, пов'язаного з недостатньою фільтрацією пошукової видачі від забороненого в Росії контенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

"Постановою мирового судді судової дільниці №422 Таганського району Москви Google LLC визнаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення, Google LLC призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 3 млн рублів", - сказала речниця суду Зульфія Гуринчук.

Компанію визнано винною за частиною 2.1 статті 13.40 КпАП РФ (повторне вчинення адміністративного правопорушення з невиконання обов'язків оператором пошукової системи).

Покарання за цією статтею передбачало штраф від 1,5 до 5 млн рублів.

Наголошується, що це вже четвертий штраф Google в Росії у зв'язку з відмовою компанії фільтрувати пошукову видачу на 100% відповідно до реєстру забороненої інформації Роскомнагляду. З 2018 року таких штрафів було три на суму 2,7 млн ​​рублів, які компанія сплатила.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді російський регулюючий орган Роскомнагляд порушив адміністративну справу щодо компанії Google, обвинувативши її в тому, що вона не видаляє з пошукової видачі сайти з інформацією, забороненою для ознайомлення користувачам в РФ.