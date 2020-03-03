Роскомнагляд знайшов "порушення" в роботі BBC World News

Російське наглядове відомство заявило про нібито виявлені порушення в роботі телеканалу BBC World News і передало до суду складені протоколи.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"У ході контрольних заходів виявлено порушення вимог закону "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку". Відносно юридичної і посадової особи складено протоколи за ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ. Також виявлено порушення ст.12 федерального закону 77-ФЗ "Про обов'язковий примірник документів" в частині порушення термінів передачі обов'язкових примірників документів на державне зберігання в ВГТРК", - заявили у Роскомнагляді

Зазначається, що протоколи передано в суд, судове засідання призначене на 12 березня 2020 року.

Це вже шостий випадок з листопада 2014 року, коли Роскомнагляд виявляє, нібито, порушення принципу неупередженості в передачах "НТВ-Мир Латвия" і "НТВ-Мир Балтия".

Раніше у пресслужбі відомства заявили, про прйняття дзеркальних заходів після того, як британський регулятор Ofcom оштрафував власника ліцензії телеканалу "НТВ-Мир Балтия" компанію Baltic Media Alliance Limited, зареєстровану в Сполученому Королівстві, на £ 20 тис. ($26 тис.) за порушення правил мовлення, допущене телеканалом.

11 лютого британський регулятор опублікував доповідь, в якій стверджується, що новинний сюжет, що вийшов у програмі "Сьогодні" 2 квітня 2018 року, не відповідав вимогам Ofcom про точне і неупереджене висвітлення політичних подій, які викликають суперечки і необхідність відображення різних точок зору на те, що сталося. З доводами компанії в Ofcom не погодилися.

Фото: DPA